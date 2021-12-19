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Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK ile galibiyet mücadelesi verecek. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Kayseri ekibi, kendi sahasında olmanın avantajını değerlendirmeye çalışacak. Ev sahibi Yukatel Kayserispor 19 puanla 15. sırada yer alıyor, Fenerbahçe galibiyetiyle moral depolayan Gaziantep temsilcisi ise 21 puanla 13. basamakta bulunuyor.

Yukatel Kayserispor - Gaziantep FK Maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor - Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Kayserispor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, İbrahim, Kemen, Thiam, Emrah, Gavranovic

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Mendyl, Doğan, Recep, Furkan, Sagal, Figueiredo, Muhammet