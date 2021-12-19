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Yukatel Kayserispor 0-0 Gaziantep FK / Maç sonucu

#Süper Lig#Yukatel Kayserispor - Gaziantep FK Maçı#Kayserispor - Gaziantep
Yukatel Kayserispor 0-0 Gaziantep FK / Maç sonucu

Spor Toto Süper Ligin 17’nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

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6’ncı dakikada sol kanatta Kemen’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur Bulut’un şutu üst direkten döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

14’üncü dakikada kaleci Günay Güvenç’in degajında topla buluşan Furkan Soyalp’in şutunu kaleci Lung kornere çıkardı.

48’inci dakikada Furkan Soyalp’in ara pasında topla buluşan Figueiredo’nun ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya şutu yandan auta gitti.

51’inci dakikada sağ çaprazda Emrah Başsan’ın ortasında ceza sahası içinde toplu buluşan Gökhan Sazdağı’nın kafayla vuruşunu kaleci Günay Güvenç kurtardı.

60’ıncı dakikada ceza sahası içinde Figueiredo’nun şutu kaleci Lung’dan döndü. Ardından topla buluşan Furkan Soyalp’in şutunu kaleci kornere çeldi.

83’üncü dakikada sol kanatta Carole’nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Mane’nin kafayla vuruşu yandan auta gitti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Yukatel Kayserispor - Gaziantep FK: 0-0

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)- 

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Murat Tuğberk Curbay

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung - Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 63 Attamah), Kemen (Dk. 63 Gavranovic), Emrah Başsan (Dk. 80 Emre Demir), Campanharo (Dk. 80 Mane), Thiam, İlhan Parlak (Dk. 31 Gökhan Sazdağı)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Kitsiou, Caulker, Tosca, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 58 Mendyl), Furkan Soyalp (Dk. 82 Dicko), Doğan Erdoğan, Messaoudi (Dk. 68 Oğuz Ceylan), Kenan Özer (Dk. 58 Enver Cenk Şahin), Figueiredo

SARI KARTLAR: Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor), Mendyl (Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Mendyl (Gaziantep FK)

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