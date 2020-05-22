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GeriFutbol Yukatel Denizlisporlu futbolcular 4 günlük bayram iznine çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 18:54,Son Güncelleme:

Yukatel Denizlisporlu futbolcular 4 günlük bayram iznine çıktı

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Yukatel Denizlisporlu futbolcular 4 günlük bayram iznine çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolculara, bugün yapılan idmanın ardından 4 gün bayram izni verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren takımın, bugün iki ayrı grup halinde çalıştığı belirtildi.

Sabah ve akşam olmak üzere iki grup halinde yapılan çalışmaların koşu ağırlıklı gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, "Takımımız bugün yapılan idmanların ardından çalışmalarını tamamlayarak bayram iznine ayrıldı. Teknik direktör Bülent Uygun, futbolculara 4 gün bayram izni verdi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Bülent Uygun, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, çok çalışarak başaracaklarını kaydetti.

Bu arada yeşil-siyahlı takımın 27 Mayıs Çarşamba günü Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanarak çalışmalara başlayacağı belirtildi

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