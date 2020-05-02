MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYukatel Denizlispor, çalışmalarını sürdürdü
GeriFutbol Yukatel Denizlispor, çalışmalarını sürdürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 20:37,Son Güncelleme:

Yukatel Denizlispor, çalışmalarını sürdürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yukatel Denizlispor, çalışmalarını sürdürdü
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tesislerde, gruplar halinde hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun'un belirlediği program dahilinde gruplar halinde çalıştı.

Tesislerde 28 Nisan Salı gününden bu yana gruplar halinde antrenman yapan yeşil-siyahlı oyuncuların, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Denizli Valiliğinin verdiği izin doğrultusunda, çalışmalara yarın da devam edeceği bildirildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle