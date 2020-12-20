Saatlerin ilerlemesiyle birlikte Yukatel Denizlispor Aytemiz Alanyaspor maçı için araştırmalar hız kazandı. Geçen hafta, rakiplerinin puan kaybettiği ve bay geçtiği hafta 3 puan alarak liderlik yarışında arayı yeniden açan Aytemiz Alanyaspor, bu hafta en yakın rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle farkı daha da açma peşinde. 26 puanla lider olan Aytemiz Alanyaspor, ligde kötü günler geçiren ve 6 puanla son sıradaki Yukatel Denizlispor'un evinde galip gelmek istiyor.



Son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan lider Alanyaspor, son maçında zorlu rakibi Beşiktaş'ı ilk kez mağlup etme başarısı da gösterdi. Ligde en az gol yiyen takımlardan biri olan Aytemiz Alanyaspor son 3 maçta kalesinde 3 gol görürken rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Yukatel Denizlispor Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yukatel Denizlispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında bugün saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılama beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



Denizli ile üçüncü randevu



Aytemiz Alanyaspor bugüne dek rakibi Denizlispor ile Süper Lig tarihinde sadece geçen sezon karşılaşırken, oynanan iki maçı da turuncu yeşilli takım kazandı. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Alanyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü. Akdeniz temsilcisi rakibini deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup etmişti.



Davidson 3 sarı kartla sınırda



Aytemiz Alanyaspor'da cezalı oyuncu bulunmazken, golcü oyuncu Davidson 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Başarılı sol kanat oyuncusu bu maçta kart görmesi durumunda haftaya evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.



Muhtemel kadro



Aytemiz Alanyaspor'un Yukatel Denizlispor maçındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Marafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar.



Eksikler



Aytemiz Alanyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı öncesi sadece 2 sakat oyuncu bulunuyor. Ameliyat sonrası iyileşme süreci devam eden kaleci Ufuk Ceylan ve sakatlığı henüz geçmeyen Ceyhun Gülselam bu maçta kadroda yer almayacak. İyileşen ancak halen takımdan ayrı çalışan sol bek Ahmet Gülay'ın da bu maçta kadroda yer alması beklenmiyor.