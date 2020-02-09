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GeriFutbol Yukatel Denizlispor 6 haftadır 3 puana hasret
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 11:55,Son Güncelleme:/

Yukatel Denizlispor 6 haftadır 3 puana hasret

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Yukatel Denizlispor 6 haftadır 3 puana hasret

Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'la golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor, ligde çıktığı son 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Ligde son galibiyetini 15. haftada Trabzonspor deplasmanında 2-1'lik skorla alan Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenildikten sonra ilk devrenin son maçında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. İkinci yarıya 2-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Yukatel Denizlispor, Antalyaspor'a 3-0 yenildikten sonra Göztepe maçında 1-1, dün de İttifak Holding Konyaspor maçında 0-0'lık beraberlik aldı.

Konya'da gol sesi çıkmadı
Ligde 21. haftayı 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 24 puanda geçen yeşil-siyahlı ekip, 21 gol attı, kalesinde 29 gol gördü.

Yeşil-siyahlı ekip, 22. hafta mücadelesinde 15 Şubat Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

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