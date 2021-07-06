Yücespor Veteranlar Turnuvası başladı

Türk futboluna Başta Ali Gültekin olmak üzere sayısız yıldızlar yetiştiren Yücespor'da yıllarca kulübe sporcu ve yönetici olarak hizmet eden Ender Doğru başkanlığa seçildikten sonra kulübün eski futbolcuları yönetimde yer almaya başladı ve sportif faaliyetler de artmaya başladı.

Turnuvanın açılış maçına ilgi büyük oldu. Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Kültür ve Sosyal işler Müdürü Sait Babaoğlu açılışta yer aldılar.

Yücespor ve Sirkeci Veteran takımları kozlarını paylaştı Yücespor’da Ziya Doğan da forma giydi. Bir çok eski ünlü furbolcunun forma giydiği çekişmeli geçen maçı Yücespor 3 – 2 kazandı. Turnuva ise tüm hızıyla devam ediyor.