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Futbol
TAHA AYHAN / DHA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 22:05 | Son Güncelleme:

Youssouf Ndayishimiye transferinde Galatasaray’a ciddi rakip! Cadiz'den teklif...

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Youssouf Ndayishimiye transferinde Galatasaray’a ciddi rakip! Cadiz'den teklif...
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Yeni Malatyaspor’un Burundili orta sahası Youssouf Ndayishimiye ile LaLiga ekiplerinden Cadiz yakından ilgileniyor.

Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon 15 maçta forma giyen Youssouf Ndayishimiye, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Oynadığı futbolla adından söz ettirmeye başlayan Burundili orta saha için Cadiz, Yeni Malatyaspor’un kapısını çaldı. LaLiga ekibinin yetkilileri, kulüp yöneticileri ve oyuncunun menajeriyle resmi temasta bulunarak, kadrolarına katmayı istediklerini iletti.

Youssouf Ndayishimiye transferinde Galatasaray’a ciddi rakip Cadizden teklif...

İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan Ndayishimiye sadece Cadiz’in radarında değil. Belçika’nın önde gelen kulüplerinden Anderlecht’te oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligde 15, kupada 2 maç olmak üzere toplam 17 maçta forma giydi ve takımına 2 gollük katkı sağladı. Malatyasporlu yetkililerin gelen teklifleri değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde oyuncuyla ilgili kararı vereceği öğrenildi.

Ndayishimiye, Cadiz’e transfer olması halinde daha önce Beşiktaş’ta da forma giyen Alvaro Negredo ile de takım arkadaşı olacak

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