Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe macerası ocak ayında son bulabilir! 32 milyon euro...

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek milli araya 2. sırada giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Transferde hareketli günler geçiren sarı - lacivertlilerin yaz transfer döneminde Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'nin adı son dönemde gündemi meşgul ediyor.
Suudi Arabistan basını, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ile ilgili sürpriz bir transfer iddiasında bulundu.
AL-NASSR TALİP
Medyada yer alan haberlerde, Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca’nın forma giydiği Al-Nassr’ın, En-Nesyri’ye talip olduğu ifade edildi.
ANDERSON TALISCA...
Talisca için Al-Nassr ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin En-Nesyri karşılığında Brezilyalı futbolcuyu transfer etme hedefinin olduğu ve ayrıca Faslı golcünün ayrılığından para kazanma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.
Al-Nassr'ın En-Nesyri için 32 milyon euroluk bir bonservis bedeli biçtiği öne sürüldü.
SEVILLA İDDİALARI
Öte yandan Youssef En-Nesyri için bir iddia da İspanyol basınından geldi. Faslı yıldız için eski takımı Sevilla'nın harekete geçeceği ifade edildi.
En-Nesyri'nin ayrılığı sonrası oyuncunun yerini doldurmakta zorlanan La Liga ekibinin deneyimli santrfor için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazır olduğu belirtildi.
17 MAÇTA 4 GOL
Sarı-lacivertlilerde bu sezon 17 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 4 gol attı ve 2 asist yaptı. En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.