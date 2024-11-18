Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe macerası ocak ayında son bulabilir! 32 milyon euro...

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek milli araya 2. sırada giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde hareketli günler geçiren sarı - lacivertlilerin yaz transfer döneminde Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'nin adı son dönemde gündemi meşgul ediyor.

Suudi Arabistan basını, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ile ilgili sürpriz bir transfer iddiasında bulundu.

AL-NASSR TALİP

Medyada yer alan haberlerde, Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca’nın forma giydiği Al-Nassr’ın, En-Nesyri’ye talip olduğu ifade edildi.

ANDERSON TALISCA...

Talisca için Al-Nassr ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin En-Nesyri karşılığında Brezilyalı futbolcuyu transfer etme hedefinin olduğu ve ayrıca Faslı golcünün ayrılığından para kazanma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

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Al-Nassr'ın En-Nesyri için 32 milyon euroluk bir bonservis bedeli biçtiği öne sürüldü.

SEVILLA İDDİALARI

Öte yandan Youssef En-Nesyri için bir iddia da İspanyol basınından geldi. Faslı yıldız için eski takımı Sevilla'nın harekete geçeceği ifade edildi.

En-Nesyri'nin ayrılığı sonrası oyuncunun yerini doldurmakta zorlanan La Liga ekibinin deneyimli santrfor için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazır olduğu belirtildi.

17 MAÇTA 4 GOL

Sarı-lacivertlilerde bu sezon 17 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 4 gol attı ve 2 asist yaptı. En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.