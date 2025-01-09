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Youssef En-Nesyri'den astronomik teklife ret! Fenerbahçe'ye gelmek için...

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Youssef En-Nesyri
Youssef En-Nesyriden astronomik teklife ret Fenerbahçeye gelmek için...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 09:55

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 yenerek Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri kaydeden Youssef En-Nesyri için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Kadıköy'de oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri kaydetmişti.

Son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Faslı golcü için Fransa'dan dikkat çeken bir haber ortaya atıldı.

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ASTRONOMİK TEKLİF

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'ın, Fenerbahçe'ye transferinden önce de Youssef En-Nesyri'ye için yıllık maaşı astronomik düzeylere varan bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Youssef En-Nesyriden astronomik teklife ret Fenerbahçeye gelmek için...

AFRİKA KUPASI İÇİN...

Ancak yıldız ismin 2025 yılında ülkesinde düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymek için Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle Al-Nassr'ı reddettiği ifade edildi.

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YENİDEN TALİP OLDULAR

Fenerbahçe'ye sezon başında 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle katılan En-Nesyri için Al-Nassr'ın yeniden devrede olduğu ancak görüşmelerin olumlu yönde ilerlemediği kaydedildi.

Youssef En-Nesyriden astronomik teklife ret Fenerbahçeye gelmek için...

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı - lacivertliler ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 11 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi ve 1255 dakika sahada kaldı.

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Youssef En-Nesyri

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