Youssef En-Nesyri, Mourinho için serveti reddedip Fenerbahçe'yi seçti! Portekizli görüştü, ikna etti

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Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın’ı transfer eden Fenerbahçe, kadrosunu dünyaca ünlü bir futbolcuyla daha güçlendiriyor. Sarı lacivertliler, Sevilla’da forma giyen Faslı santrfor Youssef En-Nesyri’nin transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sevilla Kulübü, 27 yaşındaki futbolcunun sol dizindeki zorlanma nedeniyle dünkü antrenmana çıkmadığını duyururken, İspanyol basını, esas sebebinin transfer olduğunu iddia etti. Kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan En-Nesyri için Fenerbahçe’nin 20 milyon Euro bonservis ödeyeceği ifade ediliyor.

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MALAGA’DA PROFESYONEL OLDU

1 Haziran 1997’de Fas’ın Fes kentinde dünyaya gelen Youssef En-Nesyri, profesyonel kariyerine 2016 yılında Malaga’nın B takımında başladı. 2018’de 6 milyon Euro’ya Leganes’e, 2 yıl sonra da 20 milyon Euro’ya Sevilla’ya transfer oldu. 19 yaşından itibaren Fas’ın A Milli Takımı’na davet alan En-Nesyri, bugüne dek 73 maçta forma giyip 20 gol attı. En büyük çıkışını 2022 Dünya Kupası’nda yapan oyuncu, turnuva tarihinde ilk kez yarı finale kalmayı başaran Fas’ın en önemli parçalarından biri oldu.

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SEVİLLA’DA 2 AVRUPA LİGİ KAZANDI

En-Nesyri etkili sol ayağı ve 1,92 metrelik boyuyla dikkat çekiyor. Sevilla’da 4 yılda 196 maçta forma giyen oyuncu 73 gol ve 7 asistlik katkı verirken 2 kez UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon 41 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki santrfor, 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri Suudi Arabistan kulüplerinden yıllık 13 milyon Euro, Roma’dan da 6 milyon Euro’luk teklifler almasına karşın Fenerbahçe’ye 4 milyon Euro’ya gelmeyi kabul etti.

JOSE MOURİNHO BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Faslı futbolcunun daha düşük bir teklife evet demesinin ardında yatan isim ise Jose Mourinho’dan başkası değil. Oyuncuyla bizzat görüşen Portekizli teknik adam kendisini Roma döneminde de istemiş ancak şartlar oluşmadığından bu transfer gerçekleşmemişti. Mourinho’nun oyun anlayışında forvetin fiziksel açıdan çok güçlü olması gerekiyor. Bugüne dek çalıştırdığı takımlarda bu tip golcüleri tercih eden Portekizli teknik adam, En-Nesyri’yi de bu nedenle istedi.

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CEZA ALANINDA TAM BiR TiLKi

Youssef En-Nesyri ağırlıklı olarak merkezi bir forvet olarak oynuyor ancak her iki kanatta da görev yapabiliyor. Oyun tarzı açısından ceza alanında tam bir tilki kurnazlığına sahip. Merkezde ve ceza alanında oldukça aktif. En doğru vuruşu yapabileceği ve topu arkadaşlarına aktarabileceği pozisyonlara girme konusunda son derece yetenekli olan En-Nesyri, kanatta oynarken de alışılmışın dışında bir top kesme becerisine sahip. Fizik gücünü de olabildiğince iyi kullanıyor.

YILDIZLARIN KUAFÖRÜNDEN ŞAŞMIYOR

Youssef En-Nesyri İspanya’da yıldızların kuaförü olarak bilinen Kasawi ile olan dostluğu ile de tanınıyor. Faslı futbolcu, 2015 yılında Malaga’ya transfer olduğu günden bu yana saçını sadece Kasawi’ye kestiriyor. Kasawi de En-Nesyri’nin sık sık maç öncesi saç kesimlerini sosyal medyadan paylaşıyor