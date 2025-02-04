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Youssef En-Nesyri istatistikleri alt üst etti! Avrupa'nın 10 liginde herkesi solladı...

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#FENERBAHÇE#Youssef En-Nesyri#Süper Lig
Youssef En-Nesyri istatistikleri alt üst etti Avrupanın 10 liginde herkesi solladı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 21:45

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Maçta galibiyet golünü kaydeden son zamanların formda ismi Youssef En-Nesyri, attığı kafa gollerine bir yenisini ekledi ve ilginç bir istatistiğe imza attı.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen sarı - lacivertliler, Edin Dzeko'nun (2) ve En-Nesyri'nin golleriyle galibiyete koştu.

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Faslı futbolcu, bu sezon sarı - lacivertli forma ile çıktığı 32. karşılaşmasında 18. golünü kaydetti. Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu, Rizespor ağlarına gönderdiği kafa golüyle enteresan bir istatistiğe adını yazdırdı.

Youssef En-Nesyri istatistikleri alt üst etti Avrupanın 10 liginde herkesi solladı...

Comparisonator'ün istatistiğine göre; bu sezon Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla kafa golü atan oyuncu Youssef En-Nesyri oldu.

Faslı yıldız kaydettiği 7 golle bu alanda zirvede yer aldı.

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Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan futbolcular şu şekilde;

En-Nesyri: 8
Krzysztof Piątek - 6
Chris Wood - 6
Lorenzo Lucca - 5
Mateo Retegui - 5
Tim Kleindienst - 5
Alexander Isak - 4
Erling Haaland - 4

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı - lacivertli formayı 32 maçta sırtına geçiren yıldız futbolcu, süre aldığı 1837 dakikada rakip fileleri 18 kez sarsarken, 3 de asist katkısı sağladı.

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#FENERBAHÇE#Youssef En-Nesyri#Süper Lig

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