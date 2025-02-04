Youssef En-Nesyri istatistikleri alt üst etti! Avrupa'nın 10 liginde herkesi solladı...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen sarı - lacivertliler, Edin Dzeko'nun (2) ve En-Nesyri'nin golleriyle galibiyete koştu.

Faslı futbolcu, bu sezon sarı - lacivertli forma ile çıktığı 32. karşılaşmasında 18. golünü kaydetti. Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu, Rizespor ağlarına gönderdiği kafa golüyle enteresan bir istatistiğe adını yazdırdı.

Comparisonator'ün istatistiğine göre; bu sezon Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla kafa golü atan oyuncu Youssef En-Nesyri oldu.

Faslı yıldız kaydettiği 7 golle bu alanda zirvede yer aldı.

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Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan futbolcular şu şekilde;

En-Nesyri: 8

Krzysztof Piątek - 6

Chris Wood - 6

Lorenzo Lucca - 5

Mateo Retegui - 5

Tim Kleindienst - 5

Alexander Isak - 4

Erling Haaland - 4

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı - lacivertli formayı 32 maçta sırtına geçiren yıldız futbolcu, süre aldığı 1837 dakikada rakip fileleri 18 kez sarsarken, 3 de asist katkısı sağladı.