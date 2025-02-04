Youssef En-Nesyri istatistikleri alt üst etti! Avrupa'nın 10 liginde herkesi solladı...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen sarı - lacivertliler, Edin Dzeko'nun (2) ve En-Nesyri'nin golleriyle galibiyete koştu.
Faslı futbolcu, bu sezon sarı - lacivertli forma ile çıktığı 32. karşılaşmasında 18. golünü kaydetti. Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu, Rizespor ağlarına gönderdiği kafa golüyle enteresan bir istatistiğe adını yazdırdı.
Comparisonator'ün istatistiğine göre; bu sezon Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla kafa golü atan oyuncu Youssef En-Nesyri oldu.
Faslı yıldız kaydettiği 7 golle bu alanda zirvede yer aldı.
Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan futbolcular şu şekilde;
En-Nesyri: 8
Krzysztof Piątek - 6
Chris Wood - 6
Lorenzo Lucca - 5
Mateo Retegui - 5
Tim Kleindienst - 5
Alexander Isak - 4
Erling Haaland - 4
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon sarı - lacivertli formayı 32 maçta sırtına geçiren yıldız futbolcu, süre aldığı 1837 dakikada rakip fileleri 18 kez sarsarken, 3 de asist katkısı sağladı.