Youssef En-Nesyri için flaş iddia: 'Gitmek istiyorum' dedi, imzaya yakın...

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, ara transfer dönemi için de ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

Devre arasında kadrosuna Al-Nassr'dan Anderson Talisca'yı katacağı öne sürülen sarı - lacivertlilerin sezon başında 20 milyon euro bedelle transfer ettiği Youssef En-Nesyri için de dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Al-Nassr'ın Fenerbahçe'den Faslı golcüyü istediği ve 30+2 milyon euro bonservis bedeli biçtiği öne sürülmüş ve sarı - lacivertli kulübün teklifi beklettiği aktarılmıştı.

EN-NESYRI: 'AL-NASSR'A GİTMEK İSTİYORUM'

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Youssef En-Nesyri, Al-Nassr'a transfer olmak için kulüp yetkilileriyle görüştü. Haberin devamında yıldız futbolcunun yaptığı görüşmede Al-Nassr'dan gelen teklifi kabul etmeleri yönünde baskı yaptığı kaydedildi.

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MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI İKNA ETTİ

Al-Nassr'daki finansal cazibe ile ligdeki yüksek rekabetin yanı sıra Al-Hilal'de forma giyen ve En-Nesyri'nin milli takımdan arkadaşı olan kaleci Yassine Bounou'nun devreye girdiği yazıldı.

Bounou'nun En-Nesyri ile görüşerek oyuncuyu Suudi Arabistan'a transfer olması konusunda ikna ettiği ileri sürüldü.

ARTIK İMZAYA DAHA YAKIN

Öte yandan Al-Nassr'ın En-Nesyri'ye yaz transfer döneminde de ilgi duyduğu ancak oyuncunun Fenerbahçe'yi seçtiği ifade edildi. Öte yandan Nesyri'nin Fenerbahçe'de istediği performansı sergileyememesi nedeniyle Suudi Arabistan Ligi için fikrini değiştirdiği ve imza atmaya daha sıcak olduğu aktarıldı.

34 MİLYON EURO

Al-Nassr'ın Fenerbahçe'ye 32 milyon euro + bonuslarla 34 milyon euroyu bulan bir teklifte bulunduğu da vurgulandı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'nin olası ayrılığı durumunda Flamengo'da top koşturan Gabriel Barbosa'yı (Gabigol) kadrosuna katmak için harekete geçeceği yazıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 maça çıkan 27 yaşındaki En-Nesyri, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.