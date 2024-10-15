Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye sürpriz talip! Ocak ayında teklif hazırlığı...

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Yeni sezon öncesi takımı Jose Mourinho'ya emanet eden ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Santrfor mevkiine Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmıştı.

BONSERVİS REKORU KIRILMIŞTI

Büyük uğraşlar sonucu transferi noktalayan sarı lacivertliler, adı Roma ile de anılan Faslı golcü için 19.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 27 yaşındaki golcüyü Fenerbahçe'ye 5 yıllık sözleşme ile kendini bağlamıştı.

Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olarak tarihe kazınan Youssef En-Nesyri, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri altında kaldı. sarı lacivertli formayı 11 maçta terleten yıldız isim sadece 1 gol atabildi. Beklenen performans ulaşamayan En-Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı.

ESKİ TAKIMI İSTİYOR

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İspanyol medyasından Vamossevilla'nın haberine göre; Oyuncunun eski kulübü Sevilla, En-Nesyri'yi devre arasında kiralamak istiyor. Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız golcü için eski takımının kış transfer döneminde sarı lacivertli ekibin kapsını çalmaya hazırlandığı iddia edildi. İspanyol ekibinin Youssef En-Nesyri'yi tekrardan takımda görmek istediği aktarıldı.

DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 11 maçta Fenerbahçe formasını giydi ve sadece Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında ağları havalandırmayı başardı.