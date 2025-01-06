×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Youssef En-Nesyri: Hakemlerden şikayet etmekte çok haklılar

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#En Nesyri#Süper Lig
Youssef En-Nesyri: Hakemlerden şikayet etmekte çok haklılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 07:00

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri Türkiye’de çok kolay penaltı çalındığını savundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında rekor bir ücretle kadrosuna kattığı Youssef En Nesyri, “Bu bir ekip çalışması. Takımıma gol katkısında yardım edebildiğim için çok gururluyum” dedi. TV 100’e konuşan Faslı futbolcu sezona iyi başlayamamasıyla ilgili “İlk dönemde çalışıyordum ama golle tanışamamıştım. Gollerde de zaten bir tane atınca gerisi geliyor” diye konuştu.

En-Nesyri, “Mourinho ve yönetimin zaman zaman hakem kararlarıyla ilgili tepkileri oluyor. Bununla ilgili ne söylemek istersin?’ sorusuna da şu yanıtı verdi: “Bu şikayetlerin de normal olduğunu düşünüyorum. Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi maçı izlediğinizde farkı görebiliyorsunuz, aynı değil. Türkiye’de penaltıların çok kolay çalındığını düşünüyorum. Bu durum sadece Mourinho’nun değil kimsenin hoşuna gitmez.”

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYoussef En-Nesyri, Fenerbahçenin gol yükünü çekiyor: Daha iyisi yok...Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin gol yükünü çekiyor: Daha iyisi yok...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#En Nesyri#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!