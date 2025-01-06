Youssef En-Nesyri: Hakemlerden şikayet etmekte çok haklılar

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Fenerbahçe'nin sezon başında rekor bir ücretle kadrosuna kattığı Youssef En Nesyri, “Bu bir ekip çalışması. Takımıma gol katkısında yardım edebildiğim için çok gururluyum” dedi. TV 100’e konuşan Faslı futbolcu sezona iyi başlayamamasıyla ilgili “İlk dönemde çalışıyordum ama golle tanışamamıştım. Gollerde de zaten bir tane atınca gerisi geliyor” diye konuştu.

En-Nesyri, “Mourinho ve yönetimin zaman zaman hakem kararlarıyla ilgili tepkileri oluyor. Bununla ilgili ne söylemek istersin?’ sorusuna da şu yanıtı verdi: “Bu şikayetlerin de normal olduğunu düşünüyorum. Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi maçı izlediğinizde farkı görebiliyorsunuz, aynı değil. Türkiye’de penaltıların çok kolay çalındığını düşünüyorum. Bu durum sadece Mourinho’nun değil kimsenin hoşuna gitmez.”

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