Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'yi kurtardı ama cezalı duruma düştü!

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederken Youssef En-Nesyri galibiyet golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 89. dakikasında kafayla topu filelere gönderen Faslı forvet takımına 3 puan kazandırırken, son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Son 7 maçın 6'sında fileleri havalandıran En-Nesyri, bu süreçte 10 kez gol sevinci yaşadı.

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını da 13'e çıkardı. En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 golü bulunuyor.

Karadeniz ekibine karşı 11'de başlayan En-Nesyri, 90 dakikada sahada kaldı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Youssef En-Nesyri attığı gol sonrası tribünlere koşarken formasını çıkardı. Gol sevincinin ardından hakem Burak Pakkan tarafından sarı kart gösterilen En-Nesyri sarı kart gördü. Faslı futbolcu bu sezon ayrıca Galatasaray, Eyüpspor ve Göztepe maçlarında sarı kart gördü. En-Nesyri, Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.