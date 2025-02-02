×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'yi kurtardı ama cezalı duruma düştü!

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#Youssef En-Nesyri#Rizespor
Youssef En-Nesyri, Fenerbahçeyi kurtardı ama cezalı duruma düştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 21:44

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor maçında attığı gol sonrası formasını çıkardığı için sarı kart gördü ve ligde cezalı duruma düştü.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederken Youssef En-Nesyri galibiyet golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 89. dakikasında kafayla topu filelere gönderen Faslı forvet takımına 3 puan kazandırırken, son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Son 7 maçın 6'sında fileleri havalandıran En-Nesyri, bu süreçte 10 kez gol sevinci yaşadı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Rizespor maçında inanılmaz anlar: 2 kırmızı çıktı, 30 dakikada 4 top direkten döndü Dzeko, Oğuz, Talisca...Fenerbahçe - Rizespor maçında inanılmaz anlar: 2 kırmızı çıktı, 30 dakikada 4 top direkten döndü! Dzeko, Oğuz, Talisca...Haberi Görüntüle

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını da 13'e çıkardı. En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 golü bulunuyor.

Karadeniz ekibine karşı 11'de başlayan En-Nesyri, 90 dakikada sahada kaldı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Youssef En-Nesyri attığı gol sonrası tribünlere koşarken formasını çıkardı. Gol sevincinin ardından hakem Burak Pakkan tarafından sarı kart gösterilen En-Nesyri sarı kart gördü. Faslı futbolcu bu sezon ayrıca Galatasaray, Eyüpspor ve Göztepe maçlarında sarı kart gördü. En-Nesyri, Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#Youssef En-Nesyri#Rizespor

BAKMADAN GEÇME!