Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin gol yükünü çekiyor: Daha iyisi yok...

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, lig maçında yaşadığı puan kaybının ardından evinde kazanma alışkanlığını sürdürdü. Ligin 10. haftasında Bodrum FK'yı 2-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler sonrasında sırasıyla Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Hatayspor maçlarından 3 puanla ayrıldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri iç sahada 7. galibiyetini elde ederken, tek puan kaybını Galatasaray'a (3-1) karşı yaşadı.

Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 4'ünde kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 19 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Hatayspor ile 9. kez karşılaşan Fenerbahçe, rakibine kaybetmezken üst üste 8. galibiyetini elde etti.

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Rekabette oynanan ilk mücadele golsüz berabere tamamlanırken, sonrasındaki karşılaşmalarda Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu süreçte oynanan mücadelelerde sarı-lacivertliler 21 gol kaydederken, bordo-beyazlılar 5 kez fileleri havalandırdı.

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Son haftalarda çıkışını sürdüren 27 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ve Eyüpspor maçları sonrası bugün de gollere imza attı. Faslı forvet bu müsabakalarda toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ligde 8. golüne ulaşan En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 golü bulunuyor.

Youssef En-Nesyri, müsabakaya 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

6 YIL SONRA BAŞARDI

Süper Lig'deki son üç maçında da gol atan Youssef En-Nesyri (toplam 4) gol, Kasım 2019'dan (Leganes formasıyla) bu yana ilk kez üst üste üç lig karşılaşmasında ağları havalandırdı.

'KAFA'DA DAHA İYİSİ YOK

Opta'nın verilerine göre; Bu sezon şu ana kadar Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Avrupa kupalarının lig aşamalarında en fazla kafa golü atan oyuncu Youssef En-Nesyri oldu. Faslı yıldız 7 kez kafasıyla ağları havalandırdı.