Youssef En-Nesyri bitiricilikte Immobile ve Osimhen'den iyi!

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Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kadar gol krallığı mücadelesi de büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Başakşehirli Piatek 12 golle krallığın zirvesinde yer alırken Polonyalı yıldızı, 11 golle Trabzonsporlu Banza, 10’ar gollü Galatasaraylı Osimhen, Eyüpsporlu Thiam ve 9’ar gollü Fenerbahçeli Dzeko ile Beşiktaşlı İmmobile takip ediyor.

Ancak Comparisonator’un araştırmasına göre bu sezon penaltısız en az 4 gol atan santrforlar bitiricilik yüzdesine göre sıralandığında yüzde 25’lik oranla Thiam ilk sırada. Eyüpsporlu futbolcuyu, yüzde 20.5 ile Fenerbahçeli En-Nesyri izliyor. Dzeko yüzde 18 ile altıncı, İmmobile yüzde 16.7 ile sekizinci, Osimhen yüzde 16.3 ile dokuzuncu sırada yer aldı.