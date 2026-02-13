×
Youssef En-Nesyri Arabistan'da seriye bağladı: Ligde de attı!

#Suudi Arabistan#En-Nesyri#Fenerbahçe
Kış transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Ittihad'e imza atan Youssef En-Nesyri, Arabistan'da seriye bağladı. Hafta içi Asya Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol - 1 asist yapan Faslı oyuncu, ligde de Al Fayha karşısında fileleri havalandırdı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 21. haftasında Al Ittihad ile Al Fayha karşı karşıya geldi.

King Sport City Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Al Ittihad 2-1 kazandı.

Maçtaki gol perdesini ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Arabistan ekibine transfer olan En-Nesyri açtı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Faslı golcü kornerde arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarsmayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Böylelikle En-Nesyri ligde çıktığı 2. maçında golle tanışmış oldu. 28 yaşındaki oyuncu, AFC Şampiyonlar Ligi'nde alınan 7-0'lık Al Gharafa maçında 1 gol, 1 asist yapmıştı.

Mücadelenin ikinci yarısında Al Fayha 55. dakikada Sakala ile skora denge getirdi ancak 83. dakikada Kadesh, Al Ittihad'ı 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından Al Ittihad puanını 37 yaptı. Al Fayha ise 23 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Sergio Conceiçao yönetimindeki Al Ittihad, Simone Inzaghi'nin Al Hilal'ine konuk olacak. Al Fayha ise Al Taawon deplasmanına çıkacak.

