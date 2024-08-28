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Young Boys'tan Galatasaray'a büyük üstünlük

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#Galatasaray#Young Boys#Şampiyonlar Ligi
Young Boystan Galatasaraya büyük üstünlük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 00:42

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ın eleyen İsviçre temsilcisi Young Boys, sarı kırmızılılara büyük üstünlük kurdu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

RAMS Park'ta yapılan rövanş müsabakanın ilk yarısında Young Boys çok ciddi bir pozisyon üstünlüğü kurdu. Müsabakanın ilk 45 dakikasında 5'i isabetli 11 şut şansı bulan İsviçre temsilcisi, fileleri havalandıramadı. Toplam 7 şut girişimde 1 kez isabet sağlayan Galatasaray ise pozisyon üretmekte zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda daha etkili bir görüntü sergiledi. Maçın 60. dakikasından sonra baskı kuran Galatasaray, Michy Batshuayi ve Kerem Demirbay ile pozisyonlara girdi. Bu bölümdeki oyun üstünlüğünü skora yansıtamayan sarı-kırmızılı ekip, rakibine hızlı hücumlardan pozisyonlar verdi. Konuk takım, 87. dakikada Alan Virginius'un golüyle maçı 1-0 kazandı.

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#Galatasaray#Young Boys#Şampiyonlar Ligi

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