Young Boys'ta Patrick Rahmen: Çok gürültülü, müthiş taraftar vardı

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ı eleyen İsviçre temsilcisi Young Boys'un teknik direktörü Patrick Rahmen, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Rahmen, RAMS Park'ta yapılan ve 1-0 kazandıkları rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı ilk maçta 3-2, rövanşta ise 1-0 yendiklerini hatırlatan İsviçreli teknik adam, "Ekibimle gurur duyuyorum. İsviçre'deki zorlu haftalardan sonra yaşadığımız yenilgilerimiz vardı. Son haftalarda yükselişe geçtik. Evimizde ve deplasmanda Galatasaray karşısında son derece etkileyici bir performans sergiledik. Hepsi maçta var oldular, fırsatları ve alanları güzel değerlendirdiler. İlk yarıda pozisyonlar kaçırdık. Devre arasında sakin kaldık. İkinci yarıda Galatasaray baskı yapmasına rağmen net gol pozisyonları yakalayamadı. Doğru zamanda kontratağa çıkarak oyunu lehimize çevirdik. Son haftalarda sergilediğimiz tavırla gurur duyuyorum. Son 2 maçtaki performansımız da beni çok sevindirdi." diye konuştu.

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İstanbul'daki atmosferin ve sahaya atılan su şişelerinin kendilerini etkilemediğini aktaran Rahmen, "Olumlu bir etki yarattığını söyleyemeyiz. Çok ateşli bir ortam olduğunu anladık. Çok heyecanlı bir atmosferdeydik. Son anlarda gerilim fazla tırmandı. Nihayetinde oyun içinde doğru ritmi bulduk ve oyun planımız dışına çıkmadık." ifadelerini kullandı.

Rahmen, futbolcularının oyunu soğutan hareketler yaptıklarının söylenmesi üzerine, "Bu sizin görüşünüz. Ben bunu 'Oyunu soğutmak' olarak tarif etmem. İlk devrede çok baskın oynadık. İkinci yarıda Galatasaray gibi güçlü bir takımın ofansif silahları ilk yarıdaki hızımızı kesti. 10-15 dakika boyunca baskıya dayanmamız gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. Çok kalemize gelmelerine izin vermedik, kontratak pozisyonlarında da tehlikeli çıktık. Oyunu soğuttuğumuzu söyleyemem." şeklinde görüş belirtti.

"İKİ MAÇTA DA ALINAN SONUÇLARI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Patrick Rahmen, iki maçta da galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini aktaran 55 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray'ın birçok güçlü yanını gördüm. Defansta baskı yapıldığında topu kazanma ve pozisyon üretme şansı elde edebileceğimizi gördük. Galatasaray'ın ofansif bir oyun tarzı var. Boşluklara kaçmaya çalıştık. İki maçta da fırsatlarımızın önemli kısmını kullandık. İlk maçtaki pozisyon kalitemiz oldukça fazlaydı. İki maçta da alınan sonuçları hak ettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Rahmen, eşleşmede favori olmadıklarını hatırlatarak, "İki maçta da oldukça iyi performans sergiledik. Birçok kişi takımımızdan bunu beklemiyordu. Sezona iyi başlayamadık. Sonrasında performansımız yükseldi ancak sonuçlar istediğimiz gibi değildi. Doğru zamanda da kupa maçına çıktık. Lig atmosferinden uzaklaşarak iki Şampiyonlar Ligi maçına odaklandık. Başaracağımızdan emindik ama karşımıza çıkacak en iyi takımla karşı karşıya olduğumuzun da farkındaydık. İki maçta da yüksek performans sergilememiz gerekiyordu. Bunu da yaptık." diye konuştu.

"ÇEKEBİLECEĞİMİZ EN ZORLU KURAYDI"

Patrick Rahmen, Galatasaray'ın çekebilecekleri en zor rakip olduğunu dile getirdi.

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Sarı-kırmızılı ekibin kadro kalitesine dikkati çeken Rahmen, "Galatasaray, sahadaki 11'ine, futbol nitelikleri ve deneyimlerine bakınca bizim için üst düzey bir rakipti. Çok büyük bir iş başardık. Bu çekebileceğimiz en zorlu kuraydı. Bugün buradan çıktığımız için gurur duyuyorum. Çok gürültülü, müthiş taraftar vardı. Futbolcular, her gün böyle maçlar için yaşıyor. Böyle maçlardan galibiyetle ayrılmak insanı daha çok sevindiriyor." ifadelerini kullandı.