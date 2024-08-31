Young Boys’a elenen Galatasaray bugün ligde Adana Demirspor’a konuk oluyor

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Yeni Adana Stadı’ndaki saat 21.45’te başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Geçen haftayı Avrupa sınavı nedeniyle maç yapmadan geçiren Cimbom, Young Boys’a elenmenin üzüntüsünü bugün Adana’da kazanarak unutturmak istiyor. Sarı kırmızılılarda sakatlığı devam eden Davinson Sanchez ve izinli olan Gabriel Sara yok.

LiGDE 3 MAÇ DAHA VAR

Saat 19.15’teki maçlarda Rize, Kasımpaşa’yı (Ali Şansalan), Konya, Kayseri’yi (Emre Kargın) konuk edecek. 21.45’te Göztepe ile Bodrum (Buğra Taşkınsoy) karşılaşacak.