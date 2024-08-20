Young Boys nerenin takımı, hangi ülkede?

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BSC Young Boys, 1898 yılında kurulan İsviçre'nin Bern şehrinde yer alan bir futbol kulübüdür. Kulüp, İsviçre Süper Ligi'nde (Swiss Super League) mücadele eder ve ülkedeki en köklü ve başarılı takımlardan biridir. Young Boys, birçok kez İsviçre şampiyonluğu kazanmış olup, aynı zamanda İsviçre Kupası'nda da başarılar elde etmiştir. Kulübün maçlarını oynadığı stadyum, yaklaşık 31.000 kişi kapasiteli olan Stade de Suisse'tir.

Takımın renkleri sarı ve siyah olup, taraftarları arasında büyük bir popülariteye sahiptir.