Canlı anlatım: Young Boys - Manchester United maçı

Cristiano Ronaldo, İsviçre'de saat 19.45'te başlayan karşılaşmada 11'de yer alıyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

YOUNG BOYS 0-0 MANCHESTER UNITED

Young Boys'un 11'i: Von Ballmoos, Hefti, Camara, Lauper, Garcia, Fassnacht, Sierro, Martins Pereira, Aebischer, Ngamaleu, Elia.

Manchester United'ın 11'i: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, Van de Beek, Sancho, Fernandes, Pogba, Ronaldo.

Manchester United formasıyla son Şampiyonlar Ligi maçına Mayıs 2009'da çıkan Cristiano Ronaldo, bu müsabakada görev alarak aynı takım adına oynadığı iki maç arasında en uzun süre geçen dördüncü oyuncu oldu.

Young Boys kadrosunda yer alan oyuncular arasında daha önce Şampiyonlar Ligi golü atmış tek isim olan Miralem Sulejmani, bu golleri Kasım 2011'de Ajax ve Dinamo Zagreb filelerine gönderdi.

YOUNG BOYS MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Young Boys - Manchester United maçı 19:45'te başladı. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanıyor.