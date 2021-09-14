Young Boys Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nin son 21 sezonunda çıktığı ilk maçların sadece birini kaybeden Manchester United (13G 7B), tek mağlubiyetini 2015/16'da PSV karşısında aldı.

Manchester United forveti Cristiano Ronaldo bu karşılaşmada görev yaparsa, Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu olan Iker Casillas'ın rekoruna ortak olacak. Turnuva tarihinin en golcü ismi olan Ronaldo, attığı 134 golün 15'ini 2003-2009 arasında Kırmızı Şeytanlar adına kaydetti.

Kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında görev yapmaya hazırlanan Young Boys Teknik Direktörü David Wagner, Manchester United'a rakip olduğu dört maçın üçünü kaybetti.

Manchester United formasıyla son Şampiyonlar Ligi maçına Mayıs 2009'da çıkan Cristiano Ronaldo bu karşılaşmada görev yaparsa, aynı takım adına oynadığı iki maç arasında en uzun süre geçen dördüncü oyuncu olacak: Klaas Jan Huntelaar, Timmy Simons ve Steed Malbranque. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde oynadığı 10 Şampiyonlar Ligi maçının altısını kaybeden Manchester United, daha önce Louis van Gaal ve José Mourinho ile çıktığı 20 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı.

Young Boys kadrosunda yer alan oyuncular arasında daha önce Şampiyonlar Ligi golü atmış tek isim olan Miralem Sulejmani, bu golleri Kasım 2011'de Ajax ve Dinamo Zagreb filelerine gönderdi.

YOUNG BOYS MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Young Boys Manchester United maçı bu akşam 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.