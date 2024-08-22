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Young Boys hocası Patrick Rahmen: Daha çok gol atsak iyi olurdu! İstanbul'daki atmosfer...

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#Şampiyonlar Ligi#Young Boys#Galatasaray
Young Boys hocası Patrick Rahmen: Daha çok gol atsak iyi olurdu İstanbuldaki atmosfer...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 01:46

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 3-2 yenen İsviçre temsilcisi Young Boys'un teknik direktörü Patrick Rahmen, 1 farklı galibiyetin avantajıyla turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

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İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör, Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'a 3-2'lik skorla gideceklerini belirten Rahmen, "Deplasmanda 1 farklı galibiyetin avantajıyla elimizden geleni yapacağız. Olumlu bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum." dedi.

Rahmen, takım olarak iyi performans sergilediklerini aktararak, "Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Planımızı çok güzel uyguladık. Maç 2-2'ye gelse bile kendimize güvendik ve 3-2 kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

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Galibiyete rağmen mutlu olmadıklarını dile getiren Rahmen, "Tabii ki daha çok gol atmak isterdik. Bizim için daha iyi olurdu. Galatasaray'ın da girdiği pozisyonlar vardı ama atamadılar. Direkten dönen topumuz aklımda kaldı. Onu atabilseydik 3-0 öne geçecektik. Galatasaray'ın da kaliteli futbolcuları var. Maçı 2-2'ye getirdiler. Daha çok gol atsak bizim için daha iyi olurdu." ifadelerini kullandı.

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Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü, İstanbul'da Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosferle ilgili, "İstanbul'da bambaşka bir atmosferle karşılaşacağız. Taraftarlar, buradan daha fazla gürültü çıkaracak. Zor olacağını biliyoruz ama o atmosferi yaşayacağımız için sevinçliyiz. İstanbul'a 3-2'lik avantajla gideceğiz. Yine gol atarak aleyhimize olan atmosferi lehimize çevirmeye çalışacağız." diye konuştu.

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#Şampiyonlar Ligi#Young Boys#Galatasaray

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