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Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçı!

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#Galatasaray#UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu#Young Boys
Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 17:46

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rakibi belli oldu. Yeni sezon mücadelelerine hazırlanan sarı kırmızılı ekip İsviçre’nin Young Boys takımıyla mücadele edecek. Karşılaşmanın ikinci ayağı da Galatasaray sahasında olacak. Peki Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? GS, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçı tarih bilgisi...

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu kapsamında Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon lige istediği başlangıcı yapamayan İsviçre ekibi, ligde oynadığı 4 maçta bir puan toplayabildi. Maçlarını Bern’de bulunan 35 bin kişi kapasiteli Wankdorf’ta oynayan Young Boys takımının teknik direktörlüğünü ise Patrick Rahmen yapıyor. İşte Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı günü...

YOUNG BOYS-GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi temsilcilerimizden Galatarasaray, 21 Ağustos'ta Young Boys ile mücadele edecek.

Heyecanla beklenen karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Play-off ilk ayak maçı 20 veya 21 Ağustos tarihlerinde rakip sahada oynanacak. İkinci ayak mücadelesi ise 27 veya 28 Ağustos tarihlerinde ise evimizde oynanacak.

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Young Boys, geçtiğimiz sezonu İsviçre şampiyonu olarak tamamladı. Normal sezonu 65 puanla lider geçen Bern ekibi, şampiyonluk grubunda en yakın rakibine 12 puan fark atarak ipi göğüsledi. 32 maçta 12 golü bulunan 1999 doğumlu forvet Joel Monteiro, takımının en skorer oyuncusu oldu.

 

 

 

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#Galatasaray#UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu#Young Boys

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