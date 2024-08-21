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Young Boys Galatasaray maçı ile Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün ekranlara gelecek. Tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Aslan 7 kez direkt gruplara kalırken 10 defa da elemelerden çıkmayı başardı. Sarı kırmızılılar; 7 kez tek eleme, 2 kez 2 eleme, 1 kez de 3 elemeden gelip Avrupa’nın 1 numaralı kupasında boy gösterdi. Şimdi hedef ilk maçtan avantajlı skorla dönüp 27 Ağustos Salı günü İstanbul’daki rövanşta turu geçerek 18. kez devler sahnesine çıkmak ve 36 takımlı yeni formattaki yerini almak. Peki, Young Boys Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler

YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Play Off Turu mücadelesinde Young Boys, Galatasaray ile karşılaşacak. 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

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MUHTEMEL 11'LER

G.Saray'da yine cezalı olan Kaan Ayhan ile bulantı, kusma, ishal şikayetleri bulunan ve gıda zehirlenmesi yaşayan Barış Alper Yılmaz kafilede yer almadı. Ancak tedaviye olumlu cevap veren yıldız futbolcu özel uçakla İsviçre’ye gelip takıma katıldı. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez de İstanbul’da kaldı. Transfer görüşmeleri nedeniyle Hatay ve Konya karşılaşmalarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha’nın bugün de şans bulması beklenmiyor. Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konya’ya karşı görev yapamayan Derrick Köhn’ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

7 KEZ DİREKT, 10 KEZ DE ELEMELERDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ADINI YAZDIRDI

ŞAMPIYONLAR Ligi’nde en az 10 ön eleme eşleşmesi oynayan takımlar arasında tur atlama yüzdesi en yüksek olan G.Saray. Sarı kırmızılılar 16 eşleşmenin 14’ünde turlayıp %88 oran tutturdu.

AVRUPA’da Young Boys ile ilk kez eşleşen Galatasaray, bugüne kadar karşılaştığı 6 İsviçre ekibini de mağlup etti. Sarı kırmızılılar ayrıca Avrupa’da en çok İsviçre takımlarını yendi (11)

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GALATASARAY’ın Avrupa kupalarında attığı son 10 golün yarısında Mauro Icardi’nin payı bulunuyor. Arjantinli yıldız bu seride 3 kez ağları havalandırırken 2 de asist katkısında bulundu.

GALATASARAY’a transfer olduğu 2020- 21’den bu yana sarı kırmızılı forma altında Avrupa kupalarında en fazla golde pay sahibi olan oyuncu Kerem Aktürkoğlu (6 gol, 6 asist).





YOUNG BOYS İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezonu İsviçre'de şampiyon olarak tamamlayan Young Boys, yeni sezona büyük kırıklığı ile başladı.

İlk 3 haftanın tamamını yenilgiyle kapattılar, son 2 haftada 2 beraberlik alabildiler.

5 haftalık süreçte 2 puanla, 12 takımlı ligde 11. sırada yer alıyorlar.

Geçen sezona "1 numara" olarak başlayan ama ikinci yarıyla birlikte gözden düşen Anthony Racioppi dışında kadrolarında bir kayıp da olmadı.

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Maçlarını Stadion Wankdorf'ta (suni çim) oynuyorlar.

Ebrima Colley'nin Atalanta'dan bonservisi alındı. Stopere Tanguy Zoukrou eklendi. Sol kanada Lille'den Alan Virginius kiralandı.

Sağ bek Saidy Janko ve hücumun önemli parçalarından Kastriot Imeri sakat.

Orta alanda Filip Ugrinic, hücumda Meschak Elia ve Cedric Itten dikkat edilmesi gereken isimler...

GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Sezonu Süper Kupa yenilgisiyle (0-5, Beşiktaş) açan Galatasaray, Süper Lig'de ise üst üste 2 tane 2-1'lik galibiyet almasını bilmişti.

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez (sakat) ve Kaan Ayhan (cezalı) deplasman kafilesinde yer almadı.

Barış Alper Yılmaz mide rahatsızlığı nedeniyle takımla İsviçre'ye gitmemişti ancak TD Okan Buruk basın toplantısında; "Maç günü bizimle olacak, son durumuna beraber bakacağız..." dedi.

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Eksikler sonrası beklerde Elias Jelert (sağ) ve Derrick Köhn (sol) görmemiz çok olası bir hâl aldı.

Hücum kanatlarında da Hakim Ziyech (sağ) ile Kerem Aktürkoğlu'nun (sol) oynaması bekleniyor.

Orta alanda "Lucas Torreira & Gabriel Sara" ortaklığı izleyeceğiz. Gole en yakın bölgede Mauro Icardi, arkasında Dries Mertens olacak.