Young Boys - Galatasaray maçı İsviçre basınında: Asıl sınav İstanbul'da!

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Gazeteler, ligde çıktığı 5 maçta üst üste 3 yenilgiden sonra 2 kez berabere kalıp hiç kazanamayan Young Boys’un avantajlı olmasına rağmen takımı zor bir rövanşın beklediğine vurgu yaptı:

"BASKI ARTIK TÜRKLER'DE"

BLICK: Ligde ilk 5 hafta galibiyeti bile olmayan Young Boys, Türk devi karşısında herkesi şaşırttı. Dik durdu ve cesur oynadı. Farklı galibiyeti kaçırdı. Baskı artık Türklerin üstünde.

NZZ: Young Boys, Türkiye şampiyonu karşısında aldığı galibiyetle sezonun kötü başlangıcını bozdu. Ama asıl sınav İstanbul’daki ikinci maçta olacak.

"BİR PENALTI DAHA VERİLMELİYDİ"

SRF: Young Boys, Galatasaray’ı 3-2 yenerek mini bir avantaj elde etti. Young Boys’a 90+3’te bir penaltı daha verilmeliydi ancak VAR bu kez sessiz kaldı. Son İsviçre şampiyonu, Rams Park’ın sıcak atmosferine tek farklı galibiyetle gidecek ancak yine de turu geçme şansları var.

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"YOUNG BOYS PES ETMEDİ, KAZANDI"

TRıBUNE GENEVE: Young Boys, Galatasaray karşısında 2-0 öne geçti, ancak 5 dakika içinde skor 2-2’ye geldi. Fakat pes etmedi ve 3-2 kazanarak avantaj elde etti.

24HEURES: Young Boys taraftarları tüm duyguları yaşadı. Takımları, Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için küçük bir avantaj elde etti. Önümüzdeki hafta İstanbul’a yapılacak tehlikeli yolculukla birlikte işin en zor kısmı henüz gelmedi.