Young Boys Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç deplasman maçında galibiyet alamayan ve sekiz gol yiyen Atalanta (1B 2M), daha önceki üç dış saha karşılaşmasını da gol yemeden kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç maçı kaybeden Young Boys, Avrupa kupaları tarihinde üst üste dört mağlubiyet almadı. Atalanta, 2019/20 sezonundan bu yana oynadığı 21 Şampiyonlar Ligi maçının sadece üçünde gol atamadı. Bu süreçte çıktığı karşılaşmaların daha büyük bölümünde gol sevinci yaşayan sadece dört takım bulunuyor: Bayern Münih, Juventus, PSG and Manchester City.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dört maçta dört golde pay sahibi olan Atalanta forveti Duvan Zapata , şimdiden turnuva kariyerinin en yüksek sayısını tekrarladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir Young Boys oyuncusu Meschak Elia'dan daha fazla şutta pay sahibi olamadı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şuta doğrudan katılan bek, Atalanta forması giyen Davide Zappacosta. Şampiyonlar Ligi'nin 2021/22 sezonunda 90 dakika başına 6.1 çalım atan Nicolas Ngamaleu, 2019/20'den bu yana en yüksek ortalamaya ulaşan oyuncu konumunda.

YOUNG BOYS ATALANTA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Young Boys Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.