Young Boys 3 - 3 Atalanta (Maç özeti ve goller)

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Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Atalanta, deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi.

Üst tura yükselmek için kazanmak zorunda olan Atalanta, 2 kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve son dakikalarda bulduğu golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Atalanta'nın gollerini; 10. dakikada Zapata, 51. dakikada Palomino ve 88. dakikada Muriel kaydetti. Young Boys'un golleri ise 39. dakikada Jordan Siebatcheu, 80. dakikada Sierro ve 84. dakikada Hefti'nin ayağından geldi.

Milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı maçta 71 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Atalanta, puanını 6 yaptı. Young Boys ise puanını 4'e yükseltti.