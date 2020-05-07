Younes Belhanda'dan Galatasaray taraftarına flaş cevap!

Galatasaray'da geleceği tartışma konusu olan Younes Belhanda, Twitter'da olay oldu.

Faslı futbolcu için Twitter'dan bir Galatasaray taraftarı, Belhanda'ya ''Seni sevmiyoruz, evine gidip bizi rahat bırak!'' diye yazdı.

Belhanda ise cevap olarak ''2 aydır evdeyim. Bu sana bir şey hatırlatacaktır.'' dedi.





Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!