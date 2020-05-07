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GeriFutbol Younes Belhanda'dan Galatasaray taraftarına flaş cevap!
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Futbol
Haber Giriş: 07.05.2020 - 12:03,Son Güncelleme:

Younes Belhanda'dan Galatasaray taraftarına flaş cevap!

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Younes Belhanda'dan Galatasaray taraftarına flaş cevap!
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Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda, Twitter'dan kendisine yorumda bulunan taraftara cevap verdi.

Galatasaray'da geleceği tartışma konusu olan Younes Belhanda, Twitter'da olay oldu.

Faslı futbolcu için Twitter'dan bir Galatasaray taraftarı, Belhanda'ya ''Seni sevmiyoruz, evine gidip bizi rahat bırak!'' diye yazdı.

Belhanda ise cevap olarak ''2 aydır evdeyim. Bu sana bir şey hatırlatacaktır.'' dedi.

 

Younes Belhandadan Galatasaray taraftarına flaş cevap

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