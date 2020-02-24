Younes Belhanda'dan derbi sonrası 'Fener ağlama' hareketi!
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertlileri kızdıracak bir hareket yaptı.
Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, kırmızı kart görüp atıldığı Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli camiayı kızdıran bir hareket yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.
Younes Belhanda, maç sonrası takım otobüsüne giderken, kameralara doğru hareket yaptı ve "Fener ağlama" dedi.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle