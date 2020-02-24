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GeriFutbol Younes Belhanda'dan derbi sonrası 'Fener ağlama' hareketi!
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Futbol
Haber Giriş: 24.02.2020 - 00:03,Son Güncelleme:/

Younes Belhanda'dan derbi sonrası 'Fener ağlama' hareketi!

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Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertlileri kızdıracak bir hareket yaptı.

Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, kırmızı kart görüp atıldığı Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli camiayı kızdıran bir hareket yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Younes Belhanda, maç sonrası takım otobüsüne giderken, kameralara doğru hareket yaptı ve "Fener ağlama" dedi.

Younes Belhandadan derbi sonrası Fener ağlama hareketi

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