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GeriFutbol Younes Belhanda, Trabzonspor maçı sonrası açıkladı! 'Galatasaray'da Kalmayı istiyorum'
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Haber Giriş: 26.12.2020 - 21:34 | Son Güncelleme:

Younes Belhanda, Trabzonspor maçı sonrası açıkladı! 'Galatasaray'da Kalmayı istiyorum'

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Younes Belhanda, Trabzonspor maçı sonrası açıkladı! 'Galatasaray'da Kalmayı istiyorum'
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından takımda kalmak istediğini açıkladı.

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  • Trabzonspor - Galatasaray maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Trabzonspor - Galatasaray maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Trabzonspor - Galatasaray maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Trabzonspor - Galatasaray maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Younes Belhanda, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Belhanda, "Burası oynaması zor bir deplasman. Burada dördüncü defa oynuyorum, ilk defa kazandık." dedi.

Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması hakkında da konuşan Belhanda, "Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu benim elimde olan bir şey değil. İlerleyen zamanlarda ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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