Younes Belhanda, Trabzonspor maçı sonrası açıkladı! 'Galatasaray'da Kalmayı istiyorum'

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Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Younes Belhanda, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Belhanda, "Burası oynaması zor bir deplasman. Burada dördüncü defa oynuyorum, ilk defa kazandık." dedi.

Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması hakkında da konuşan Belhanda, "Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu benim elimde olan bir şey değil. İlerleyen zamanlarda ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.