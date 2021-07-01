Son Dakika: Younes Belhanda resmen Adana Demirspor'da - Transfer Haberleri

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, flaş bir transfere imza attı. Adana ekibi, Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve boşta olan Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Resmi açıklama şöyle;



"Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin #Belhanda!"

3 SEZONLUK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Belhanda, Adana Demirspor’un yıllık yaklaşık 1.5 milyon Euro’dan 3 sezonluk teklifini kabul etti. Başkan Murat Sancak’ın direk görüşme yaptığı ve ikna ettiği Belhanda gelecek sezon Adana’da forma giyecek.

Süper Lig’de 99 maça çıkan Belhanda 18 gol atarken 22 de asist yaptı. Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki oyuncu 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.