Younes Belhanda: ''En güzel hediye Fenerbahçe...'' | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda, Fenerbahçe galibiyetinin ardından kutladığı doğum gününün ardından konuştu.
Salı günü 30 yaşına basan Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda Kadıköy galibiyetini yorumladı.
Emre Akbaba'nın yerine Kadıköy'de şans bulan Belhanda, ''En büyük hediye Fenerbahçe galibiyeti oldu'' dedi.
Belhanda, 3 sezonluk Galatasaray kariyerinde hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedi. Faslı yıldızdan önce 10 numarayı giyen Sneijder, Melo, Arda, Lincoln ve Hagi Kadıköy'den boynu bükük ayrılmıştı. Fenerbahçe derbilerinde 2 kırmızı kart görmesine rağmen 5 beraberlik- 1 galibiyet istatistiğine sahip Belhanda, Ülker Stadı'nı terk ederken ''Ağlama'' işaretiyle göndermede bulunmuştu. (Sabah)
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