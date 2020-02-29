MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYounes Belhanda: ''En güzel hediye Fenerbahçe...'' | Son dakika Galatasaray haberleri
GeriFutbol Younes Belhanda: ''En güzel hediye Fenerbahçe...'' | Son dakika Galatasaray haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 11:59,Son Güncelleme:/

Younes Belhanda: ''En güzel hediye Fenerbahçe...'' | Son dakika Galatasaray haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Younes Belhanda: ''En güzel hediye Fenerbahçe...'' | Son dakika Galatasaray haberleri
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda, Fenerbahçe galibiyetinin ardından kutladığı doğum gününün ardından konuştu.

Salı günü 30 yaşına basan Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda Kadıköy galibiyetini yorumladı.

Emre Akbaba'nın yerine Kadıköy'de şans bulan Belhanda, ''En büyük hediye Fenerbahçe galibiyeti oldu'' dedi.

Belhanda, 3 sezonluk Galatasaray kariyerinde hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedi. Faslı yıldızdan önce 10 numarayı giyen Sneijder, Melo, Arda, Lincoln ve Hagi Kadıköy'den boynu bükük ayrılmıştı. Fenerbahçe derbilerinde 2 kırmızı kart görmesine rağmen 5 beraberlik- 1 galibiyet istatistiğine sahip Belhanda, Ülker Stadı'nı terk ederken ''Ağlama'' işaretiyle göndermede bulunmuştu. (Sabah)

Younes Belhanda: En güzel hediye Fenerbahçe... | Son dakika Galatasaray haberleri

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle