Yoshiro Mori görevinden istifa ediyor! Cinsiyetçi sözleri sonu oldu...

Spor Arena Dış Haberler - Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, çevrimiçi olarak düzenlenen JOC toplantısında kullandığı cinsiyetçi ifadeler sebebiyle istifanın eşiğine geldi.

Fuji News Network'ten Mainichi Shimbun'un özel haberine göre; kadınlara yönelik tartışma yaratan ifadelerinin ardından istifaya davet edilen Yoshiro Mori, son günlerde görevinden ayrılmama konusunda ısrarcıydı fakat bugün itibariyle kararı değişti.

12 Şubat Cuma günü istifa etmesi beklenen Yoshiro Mori'nin yerine Olimpiyat Köyü Başkanı Saburo Kawabuchi'nin göreve getirilmesi bekleniyor. Resmi açıklamanın yönetim kurulu ve organizasyon komitesi arasındaki gerçekleşecek toplantısının ardından yapılacağı tahmin ediliyor.

NELER OLMUŞTU

Japonya'da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan 83 yaşındaki Yoshiro Mori, geçen hafta içi JOC’un çevrimiçi toplantısında Japonya Ragbi Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminden edindiği tecrübeleri anlatırken kullandığı ifadeler cinsiyetçi bulunmuştu.

Yoshiro Mori, "Kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü" savunarak, "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor." şeklinde konuşmuştu.

JOC Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısının yüzde 40'a çıkarılması hedefine yönelik Yoshiro Mori, "Birileri bana, 'Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Yoshiro Mori, bu sözlerinin ardından özür dilemiş ancak kamuoyunda pek bir karşılık bulamamıştı.

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