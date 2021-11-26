Yorgo Thanaplakis'tan çarpıcı yorum: "Bizim bildiğimiz Pereira bu değil"

Haberin Devamı

F.Bahçe’nin Olympiakos ile oynadığı maçı Yunanistan’da yayınlayan Sport2 kanalının deneyimli spiker-yorumcusu Yorgo Thanaplakis, mücadeleyi anlatırken zaman zaman ilginç ifadeler kullandı:

Dakika 1: Fenerbahçe rövanşı amaya kararlı geldi.

Dakika 18: İrfan Can, Olympiakos’u uykuda yakaladı. Direk...

Dakika 25: Pereira çok sakin. Bildiğimiz ve yerinde duramayan eski Pereira değil.

Dakika 32: Ufaklık Berke, kaleye gitmekte olan topu son anda çeldi.

Dakika 45: İlk yarı bitti, iki takımın 2’şer gol pozisyonu vardı.

Dakika 60: Olympiakos bastırıyor. Pereira düşünceli.

Dakika 80: Pereira savunmayı 5’ledi. Beraberliğe razı. Umudu herhalde, son maçta Fenerbahçe’nin Frankfurt’u yenmesi ve Olympiakos’un yenilmesi.

Dakika 89: İkinci yarı oyunun hakimi Olympiakos, golü buldu. Dakika 90: Olympiakos gruptan birinci bile çıkabilir.

SANKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ GİBİ

Haberin Devamı

Atina’da, Karaiskaki Stadı’nın bulunduğu Pire’de dün sanki Avrupa Ligi grup maçı değil de Şampiyonlar Ligi finali oynanacakmış gibi bir hava vardı. Stadın çevresinde hareketlilik karşılaşmadan 5 saat önceden başladı. Seyyar satıcılar yerlerini almış, bayrak, kaşkol, sosisli, çöp şişli (suvlaki) sandviç satıyorlardı. Konuşulanlara kulak kabarttım: “Bence Türkleri yenmek bu sefer daha zor”, “Ne beraberliği! Yine üç olmalı üç...”