Yolsuzlukla sarsılan federasyonda mevcut başkan yeniden aday!

Geçtiğimiz aylarda yolsuzluk iddialarıyla sarsılan Türkiye Binicilik Federasyonu'nun mevcut başkanı Bülent Bora, aday çıkmadığı için yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.
Hürriyet'in Nisan 2021'de yaptığı haberde 2013 yılından bu yana federasyonda görev yapan Meltem Y.’nin zimmetine para geçirdiği, yapılan soruşturma sonucunda gün yüzüne çıkmıştı. Ortaya çıkan deliller sonrası Meltem Y. suçunu itiraf etmişti.
BAŞKAN BÜLENT BORA YENİDEN ADAY OLDU
Türkiye Binicilik Federasyonu başkanı Bülent Bora, bugün yaptığı açıklamayla başkanlığa yeniden aday olduğunu duyurdu.
Bülent Bora'nın açıklaması şu şekilde: