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Yolsuzlukla sarsılan federasyonda mevcut başkan yeniden aday!

#Türkiye Binicilik Federasyonu#Bülent Bora#Binicilik
Yolsuzlukla sarsılan federasyonda mevcut başkan yeniden aday

Yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan Türkiye Binicilik Federasyonu'nda mevcut başkan Bülent Bora, aday çıkmadığı için yeniden aday olduğunu açıkladı.

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Geçtiğimiz aylarda yolsuzluk iddialarıyla sarsılan Türkiye Binicilik Federasyonu'nun mevcut başkanı Bülent Bora, aday çıkmadığı için yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.

Hürriyet'in Nisan 2021'de yaptığı haberde 2013 yılından bu yana federasyonda görev yapan Meltem Y.’nin zimmetine para geçirdiği, yapılan soruşturma sonucunda gün yüzüne çıkmıştı. Ortaya çıkan deliller sonrası Meltem Y. suçunu itiraf etmişti.

BAŞKAN BÜLENT BORA YENİDEN ADAY OLDU

Türkiye Binicilik Federasyonu başkanı Bülent Bora, bugün yaptığı açıklamayla başkanlığa yeniden aday olduğunu duyurdu.

Bülent Bora'nın açıklaması şu şekilde:

Yolsuzlukla sarsılan federasyonda mevcut başkan yeniden aday

 

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#Türkiye Binicilik Federasyonu#Bülent Bora#Binicilik