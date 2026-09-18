Yolların ayrıldığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'de Oğuz Çetin gerçekleri ortaya çıktı!

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Fenerbahçe'de bir hayli tartışmalı geçen yaz transfer dönemi sonrasında ligde alınan kötü sonuçların ardından Futbol Direktörü Oğuz Çetin, özellikle yedek kulübesinin zayıf kalmasından dolayı eleştirilerin odağındaki isim oldu.

GÖREVDEN ALINIYOR İDDİASI

Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'in görevden alınmasına yönelik bir karar verildiği, hatta Çetin'in yerine Hasan Çetinkaya'ya teklif götürüldüğü ancak Çetinkaya'nın teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.

KULÜP KAYNAKLARI YALANLADI

Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre; Fenerbahçe kulüp kaynakları, sabah saatlerinde çıkan haberleri yalanladı. Sarı-lacivertli yetkililer, Oğuz Çetin'in görevine devam ettiğini vurguladı.

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"BÖYLE BİR GÜNDEM YOK"

Ayrıca kulüp kaynakları, Fenerbahçe'nin şu anda böyle bir gündeminin olmadığını da bildirdi.

RAKİP EYÜPSPOR

Sarı-lacivertli takım, pazar akşamı Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Eyüpspor'u konuk edecek.