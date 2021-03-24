Yolanthe Cabau'dan Wesley Sneijder için yıllar sonra gelen itiraf!

Spor Arena Dış Haber - Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda final oynamış ve İspanya'ya kaybetmişti. Wesley Sneijder de o Hollanda'nın en iyi oyuncularından biriydi. Geçtiğimiz gün Hollanda'da bir programa katılan Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, ilişkilerini tiye alan haberler çıktığı için Sneijder'in turnuva devam ederken milli takım kampından ayrılmaya kalkıştığını söyledi.

Yolanthe Cabau, o dönemde yaşananları şu sözlerle anlattı:

"2010 yılından bahsediyoruz. Üzerinden yıllar geçti. Ben de Wesley ile Güney Afrika'ya gitmiştim. Hakkımızda çok haber yapılıyordu. Medya her gün ilişkimizle dalga geçiyordu. Sneijder bu haberlere çok üzülüyordu. Bir gün o kadar sinirlendi ki milli takım kampından ayrılmak istedi. Onu güçlükle durdurabildim. Sneijder'e 'Sakin ol. Bu haberlerin ve şakaların çoğu benimle ilgili. Ben bunları kaldırabilirim. Sen bunu düşünmemelisin. Takıma ve başarınıza odaklan.' dedim. Bana önem verdiği için haberlere ve yazılara çok sinirleniyordu ama bir şekilde onu bu kararı almaktan vazgeçirdim."

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...