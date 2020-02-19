Yokluktan çıkan Beşiktaş mucizesi

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK | BEŞiKTAŞ Sompo Sigorta bu sezon sessiz sedasız bir şekilde mucizelere imza atıyor. Sezon başı kurulan takımdan önce koç Dusko Ivanovic gitti. Ardından ABD’li oyuncular McAdoo, Theodore ve McKissic ayrıldı. Hepsinin gerekçesi aynıydı: ödenmeyen alacaklar. Bu isimlerin ayrılmasının ardından takıma ‘dağılır, küme düşer’ gözüyle bakılıyordu. Zira maaş alama sorunu devam ediyordu.

Ama tam tersi oldu. Koçluğa Burak Bıyıktay’ı getiren Beşiktaş, son bir ayda bakın neler yaptı... ING Süper Lig’deki son 6 maçın 4’ünü kazandı. Üstelik yendiği takımlar arasında Anadolu Efes ve Galatasaray da vardı. Başarılar bununla da bitmedi; FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 5 maçın 4’ünü kazanıp son 16 turuna kaldı. Beşiktaş Kaptanı Samet Geyik ile bir araya gelip, bu mucizevi başarıyı konuştuk...

TAKIMDA peş peşe ayrılıklar yaşandı ve mali sorunlar sürüyor. Bütün bunlar nasıl bir ortam yarattı?

Aslında biz sadece kendi paramızı düşünmüyoruz; kulüpte görev yapan personel de aylardır paralarını alamıyor. Kötü bir durum ve maalesef şu an çözümü de yok. Geçen sene de kötüydü ama bu sene daha da kötü. Başka kulüplerde de bu var. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Takım olumsuz etkileniyor tabii. Sezon başından beri üç oyuncu ve hoca gitti. Ama yerlerini doldurduk, şimdi daha güzel ve keyifli oynuyoruz.

Daha güzel ve keyifli dedin, nasıl oluyor bu?

Bir kere eski hoca ile yeni hoca arasında farklar var. Ivanovic’in kırmızı çizgileri vardı, Burak ağabey (Bıyıktay) daha rahat. Eski hocayı kötülemek için söylemiyorum, onun tarzı farklıydı. Geniş kadrolu takımda oynadığın zaman 3 hata yaptığında çıkarsın, yerine başkası girer. Şimdi senin yerine oynayacak oyuncu olmadığı için sahada kalıyorsun ve 3 hatadan sonra 4’üncüde mutlaka iyi bir şey yapıyorsun ve sonra ritme giriyorsun.

Efes ve G.Saray’ı yenmeniz gerçekten büyük sürprizdi. Nasıl oldu bu?

Efes maçından sonra ‘Larkin olsa kazanamazdınız’ diyorlardı. Ama biz de o gün üç yabancıyla oynadık, Birkan yoktu. Kadromuz çok kısıtlıydı. Maçın uzatma

bölümünde resmen yorgunluktan bitmiştik. Ama hep oyunda kaldığımız için bir yerden sonra nabız en yükseğe çıkıyor, ondan sonra karşında Efes varmış, G.Saray varmış, hiç fark etmiyor. Yorgunsun ve savaşıyorsun. Sakatlık olsa bile mücadeleye devam.





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