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Futbol
Haber Giriş: 06.07.2020 - 14:55,Son Güncelleme:

Yok böyle iddaa kuponu! 20 maç oynadı, 90+6'da 6.650 TL kazandı...

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Yok böyle iddaa kuponu! 20 maç oynadı, 90+6'da 6.650 TL kazandı...
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Misli.com'da bir son dakikayla kazanan kupon hikayesi daha ama böylesini biz de ilk kez görüyoruz.a gelen bir gol! 5 değil, 10 değil, tam 20 maçlık iddaa kuponu yapan bir üye, Fulham'ın 90+6'da attığı golle 6.650 TL kazandı! Misli misli oynadı, kazancına kazanç kattı...

Bu bir ilandır

Son dakika golleriyle binlerce lira kazanan Misli.com üyelerinin hikayelerini sizlerle paylaşıyoruz ve hemen hemen her maç günü enteresan kuponlar ortaya çıkabiliyor. Son olarak da maç sonunda değil, ilk yarının uzatmalarında kazanan ilginç bir kuponun hikayesine tanıklık etmiştik.

Bologna'nın 45+3'teki golüyle 13.435 TL kazanan üyeyi hatırlarsınız, 15 maçlık "İY 0.5 ÜST" iddaa kuponu yapmıştı...

15 maçlık iddaa kuponu oynadı, 45 3te 13.435 TL kazandı
15 maçlık iddaa kuponu oynadı, 45 3'te 13.435 TL kazandı!

 

YOK BÖYLE İDDAA KUPONU! 20 MAÇ OYNADI, 90+6'DA 6.650 TL KAZANDI...

Son dakika golü bu sefer İngiltere Championship'ten geldi, ama böyle bir iddaa kuponu daha önce görmediğinize eminiz, çünkü kuponda 5 değil, 10 değil, tam 20 maç yer alıyor...

Liglerin koronavirüs arasından geri dönmesini fırsat bilen Misli.com üyeleri kupon yelpazesini genişletip, çeşitli liglerden maçlara oynayıp kazançlarına kazanç katmaya devam ediyor.

"Fulham - Birmingham" karşılaşmasında Josh Onomah, hem 90+6'de golünü atıp takımına 3 puan kazandırdı hem de Misli.com üyesine 6.650 TL...

Süper Lig, Almanya Kupası finali, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, İsviçre, TFF 1. Lig, İngiltere Championship derken 20 maçlık kupon yapan bir Misli.com üyesi, Onomah'ın maçın son anlarında bulduğu gol sonrası iddaa kuponu ile 6.650 TL kazandı...

İşte o kupon...

Yok böyle iddaa kuponu 20 maç oynadı, 90+6da 6.650 TL kazandı...

 

Yok böyle iddaa kuponu 20 maç oynadı, 90+6da 6.650 TL kazandı...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

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