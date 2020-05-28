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İHA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 13:22,Son Güncelleme:

Yok artık Uğurcan Çakır! Trabzonspor antrenmanında minyatür kaleye...

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Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, ayaklarına nasıl hakim olduğunu bir kez daha gösterdi.

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından 'Bir kaleciden daha fazlası Uğurcan Çakır' paylaşımı yaptı.

Paylaşılan videoda Ekuban ile Uğurcan Çakır, uzak mesafeden futbol topunu minyatür kaleyle buluşturmak için iddiaya girdi.

İlk atışı deneyen Ekuban, meşin yuvarlağı minyatür kalenin uzağına gönderirken, kaleci Uğurcan Çakır ise yaptığı vuruşla teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bakışları arasında topu minyatür kale ile buluşturmayı başardı. Sonrasında ise takım arkadaşları Uğurcan Çakır ile sevinç gösterisi yaptı.

O sırada ise yaşananlar kulüp kamerası tarafından kaydedildi.

 

Yok artık Uğurcan Çakır Trabzonspor antrenmanında minyatür kaleye...

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