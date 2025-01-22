Yok artık Neymar

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2023 yaz transfer döneminde 90 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PSG’den Al Hilal’e transfer olan ve 2 yıllık sözleşme imzalayan Neymar’ın Suudi Arabistan macerası hayal kırıklığıyla sona ermek üzere...

Al-Hilal, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 7 maçta oynayan ve 64 maç kaçıran Sambacı’yı 6 aylığına kiralamak için Santos ile anlaştı. Suudi ekibinden yılda 100 milyon dolar artı bonuslar kazanan Neymar ise 6 aylık maaşına tekabül eden 65 milyon doları almadan ayrılmayacağını kulüp yetkililerine ifade etti.

Globo Esporte’nin haberine göre 33 yaşındaki futbolcu, toplamda 1 gol, 3 asistlik katkı yapabildiği kulübünden bugüne kadar tam 135 milyon dolar aldı.