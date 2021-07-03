Yok artık Messi! Kazancıyla şaşkına çevirdi: 'Delice'

Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin geçtiğimiz 4 sezonda Barcelona’dan 674 milyon dolar (sezon başına 168,5 milyon dolar) alması, NBA yıldızlarını bile şaşkına çevirdi.

Brooklyn Nets takımından yılda 41 milyon dolar kazanan Kevin Durant, Messi’nin aldığı ücret için sosyal medya hesabından “Delice” yorumunu yaptı. Serbest oyuncu konumundaki İsaiah Thomas da, “Çocuklarımı futbola yönlendirmeliyim” diye yazdı.