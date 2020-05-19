Yok artık Mbaye Diagne! Vukuatları devam ediyor...

Bonservisi Galatasaray’da bulunan Mbaye Diagne yine olay olacak bir harekete imza attı. Kiralık gittiği Club Brugge’de kadro dışı bırakılan Senegalli golcü, Belçika’da liglerin tescil edilmesinin ardından şampiyon ilan edilen kulüp tarafından paylaşılan takımının şampiyonluk fotoğrafına dahil edilmedi.

Club Brugge’ün ‘şampiyon’ başlığıyla resmi hesaplarından paylaştığı takım fotoğrafında yer almayan diagne, kendi sosyal medya hesabından aynı görselde teknik direktör Philippe Clement’in yerine kendi fotoğrafını ekleyerek, “Hocasız bir takım! Biz de iyiydik beyler” paylaşımını yaptı. Senegalli futbolcu özellikle son dönemde saha içi performansından ziyade, neden olduğu skandallar ile gündeme geldi...

DIAGNE’NiN VUKUATLARI..

GOL SONRASI ALKOLLÜ KUTLAMA

Club Brugge’ün Gent’i 4-0 yendiği maçta takımının son golüne imza atan Mbaye Diagne golü, bir taraftarın birasını elinden alıp içerek kutladı.

SORDUĞU SORU TEPKi ÇEKTi

Sosyal medyada yayına katılan bir kadın hayranına “İlk kez ne zaman seks yaptın?” diye sordıu. Senegalli şarkıcı KetcHup “Zenginsin diye her şeyi söyleyemezsin. Bunu kızına sorabilir misin? Ülkemde böyle insanları nasıl referans alırlar, anlayamıyorum” diye tepki gösterdi.

ÇOK EŞLİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Özel hayatı ile ilgili yaptığı şu açıklamalar gündem oldu: “Ben çok eşli biriyim. Eşim bunu biliyor. Birlikteliğimiz geleneksel ve Müslüman olduğumuz için dinimize göre kutlandı. O yanına başka eşlerin de geleceğini biliyor, bu çok açık.”

PENALTIYI ATMAK iSTEDi, KAÇIRDI

6 Kasım 2019’da PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında takımı 1-0 gerideyken kazanılan penaltıdan kaptan Vanaken’den ısrarla topu isteyip atışı kullandı ama dışarı attı. Kendisine tepki gösteren arkadaşları ile soyunda odasında yumruk yumruğu kavga ettiği öne sürüldü.

PSG yenilgisinin baş sorumlusu olarak gösterilen diagne bu hareketi nedeniyle Club Brugge tarafından kadro dışı bırakıldı.

MASKELERE FOTOĞRAFINI BASTIRDI

Ülkesi Senegal’e yüzlerce koli yardım dağıtırken, maske de bağışladı. Ancak bağışlamış olduğu maskelerin üstüne fotoğrafını bastırması görgüsüzlük olarak değerlendirildi. Bununla birlikte bu konu üzerinden reklam yapmakla suçlandı

EV SAHİBİNE TEHDİT MESAJI

Belçika’da yaşadığı evin kontratı sona ermesine rağmen taşınmayı reddetti. Yaşadığı yere zarar verirken, ev sahibinin eşine tehdit mesajları attığı ortaya çıkınca konu mahkemeye taşındı.