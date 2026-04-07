Yok artık Kante! 3 Beşiktaşlıya bedel oldu

Derbide Beşiktaş kalecisi Ersin önemli kurtarışlar yaptı, Fenerbahçeli Nene penaltı kazandırdı, Kerem galibiyeti getiren golü attı. Ancak dev maça damgasını vuran isim N’Golo Kante oldu.

İŞTE KOŞU MESAFESİ

Fransız yıldızın gösterişsiz ancak harika yakın performansı, 90 dakika sonunda istatistiklere net şekilde yansıdı. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11 bin 440 metre ile sahanın en çok koşan futbolcusu oldu.

ORTA SAHAYI DOMİNE ETTİ

Kante, 58 pas denemesinin 49’unda isabet sağladı, 1 şut pası verdi. Fransız yıldız oyunun savunma bölümünde ise 8 top çaldı, 10 sahipsiz top kazandı, 4 pas arası yaptı ve 3 atak uzaklaştırdı. Orta sahayı adeta domine eden Kante’nin belki de en çarpıcı istatistiği, girdiği 17 ikili mücadelenin 12’sini kazanması oldu.

3 OYUNCUYA BEDEL

Beşiktaş’ın derbiye ilk 11’de başlayan 3 orta saha oyuncusu Ndidi, Asllani ve Orkun’un toplam ikili mücadele kazanma sayısı, Kante’nin tek başına kazandığına eşit oldu.

ZİRVEYE ÇIKTI

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, transferi sonrası her geçen hafta artırmaya başladığı performansını derbide tam anlamıyla zirveye çıkarmayı başardı. Kante, Kayseri'de de Domenico Tedesco'nun büyük kozlarından biri olacak.