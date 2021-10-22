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Yok artık Haaland! Dortmund sonrası çılgın maaş talebi...

#Erling Haaland#Borussia Dortmund#Transfer
Yok artık Haaland Dortmund sonrası çılgın maaş talebi...

Borussia Dortmund'un süper forveti Erling Haaland sezon sonunda transfer olursa, yeni takımından astronomik bir maaş talep etmeye hazırlanıyor.

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Spor Arena Dış Haber - Avrupa futbolunun transferi en çok konuşulan isimlerinden olan Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Dortmund formasıyla 69 maçta 70 gol atan ve dünya devlerini peşinden sürükleyen Haaland'ın, gelecek yaz transfer olması durumunda talep edeceği maaş dudak uçuklattı.

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ESPN'de yer alan habere göre; sözleşmesinde 2022 yazında 64 milyon sterline serbest kalma maddesi bulunan Haaland, eğer Alman ekibinden ayrılmaya karar verirse, yeni takımından yıllık 30 milyon sterlin maaş talep edecek. Manchester United, Manchester City ve Chelsea'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Norveçli golcünün menajeri Mino Raiola'nın da bonservis ve maaşın yanı sıra yüklü bir komisyon talep edeceği kaydedildi.

Borussia Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Haaland, bu sezon 13 maçta 18 gol gibi etkileyici bir performans sergiledi.

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#Erling Haaland#Borussia Dortmund#Transfer

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