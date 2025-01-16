“Yok artık!” dedirten kupon… Tam 5 beraberlik bildi, Misli’de büyük kazandı!

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Misli’de yer alan “Misli Arena” adlı platform, üyelerin kupon paylaşımı ve yorumlar yapabilmesine olanak sağlıyor. Pek çok spor yorumcusu ve fenomen bahisçilerin de yer aldığı Misli Arena’da üyeler yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları da kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak pek çok lig ve turnuvadaki maçlara “Şampiyon Oran” farkıyla oynayabilir; maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 150 TL kazanma şansı da sunuyor.

5 beraberlikle tam 899 bin 760 TL kazandı

Misli üyesi, bazılarına canlı bahis oynadığı 5 maçın da beraberlikle sonuçlanacağını tahmin etti. Chelsea – Bournemouth (2-2), Reims – Monaco (1-1), Atalanta – Juventus (1-1), Nottingham – Liverpool (1-1) ve Marsilya – Lille (1-1) karşılaşmalarının sonucunu doğru tahmin eden üye 899 bin 760 TL’nin sahibi oldu. Üye bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında ilk sırada yer aldı.

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Son dakika golleriyle şans da yanındaydı

Misli üyesi, 5 beraberlik bildiği kuponunda bazı maçları son dakikalarda tutturdu. Chelsea, Bournemouth karşısında beraberliği 90+5’te attığı golle bulurken Marsilya – Lille maçında ise ev sahibi ekip 90+6’da bulduğu golle eşitliği sağladı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.